ua en ru
Чт, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Графіки відключення світла Енергетичне перемир'я Олешки Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Miltech

РФ атакувала вночі центр Києва "Іскандером" з касетною боєголовкою, - "Флеш"

11:36 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Костянтин Широкун
РФ атакувала вночі центр Києва "Іскандером" з касетною боєголовкою, - "Флеш" Фото: РФ атакувала вночі центр Києва "Іскандером" з касетною боєголовкою (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Російські війська вночі атакували центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою, є багато поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Сергія "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Сьогодні вночі Росія атакувала історичний центр Києва балістичною ракетою "Іскандер" з касетною боєголовкою К5", - заявив Бескрестнов.

За його словами, за задумом конструкторів ця боєголовка вибухає над землею і застосовується спеціально для максимального ураження людей та техніки на площі 400 на 400 метрів. При застосуванні такого "Іскандера" 58 бойових елементів вибухають у повітрі.

"Цей удар було завдано не з військовою метою. Метою було зруйнувати частину старого міста та травмувати якомога більше людей. Маємо багато поранених цивільних та зруйнування", - додав радник президента України.

РФ атакувала вночі центр Києва &quot;Іскандером&quot; з касетною боєголовкою, - &quot;Флеш&quot;

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, у ніч на 22 жовтня РФ випустила по Києву 21 балістичну ракету впродовж трьох хвиль ударів. Пошкоджень також зазнали енергетичні об'єкти, залізнична та метрополітенівська інфраструктура, торговельні центри й підприємства.

За даними Київської міської прокуратури, станом на 9:30 ранку загинула одна людина, ще 24 постраждали, серед них - семеро дітей.

Наслідки ударів зафіксували у шести районах столиці. У Дніпровському районі зруйновано 13 приватних будинків. В інших районах пошкоджено вісім багатоповерхівок, станцію швидкої допомоги, будівельний гіпермаркет, ресторан, монастир, поштове відділення та офісне приміщення.

Також Кореспондент РБК-Україна побувала на місці ворожого удару та показала, який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Обстріл Києва Вторгнення Росії до України
Новини
Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
Який вигляд мають Retail Park, "Епіцентр" та "Ашан" на Почайній в Києві після атаки: фото, відео
Аналітика
Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Зверхні звернення до Трампа – це злочин або повна дурість: інтервʼю з Гончаренком