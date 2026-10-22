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РФ атаковала ночью центр Киева "Искандером" с кассетной боеголовкой, - "Флэш"

11:36 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Константин Широкун
РФ атаковала ночью центр Киева "Искандером" с кассетной боеголовкой, - "Флэш" Фото: РФ атаковала ночью центр Киева "Искандером" с кассетной боеголовкой (Getty Images)
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Российские войска ночью атаковали центр Киева баллистической ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой, много раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

"Сегодня ночью Россия атаковала исторический центр Киева баллистической ракетой "Искандер" с кассетной боеголовкой К5", – заявил Бескрестнов.

По его словам, по замыслу конструкторов, эта боеголовка взрывается над землей и применяется специально для максимального поражения людей и техники на площади 400 на 400 метров. При применении такого Искандера 58 боевых элементов взрываются в воздухе.

"Этот удар был нанесен не с военной целью. Целью было разрушить часть старого города и травмировать как можно больше людей. Есть много раненых гражданских и разрушение", - добавил советник президента Украины.

РФ атаковала ночью центр Киева &quot;Искандером&quot; с кассетной боеголовкой, - &quot;Флэш&quot;

Ночной обстрел Киева

Напомним, в ночь на 22 октября РФ выпустила по Киеву 21 баллистическую ракету в течение трех волн ударов. Повреждения также получили энергетические объекты, железнодорожная и метрополитенская инфраструктура, торговые центры и предприятия.

По данным Киевской городской прокуратуры, по состоянию на 9:30 утра погиб один человек, еще 24 пострадали, в том числе семеро детей.

Последствия ударов были зафиксированы в шести районах столицы. В Днепровском районе разрушены 13 частных домов. В других районах повреждены восемь многоэтажек, станция скорой помощи, строительный гипермаркет, ресторан, монастырь, почтовое отделение и офисное помещение.

Также Корреспондент РБК-Украина побывала на месте вражеского удара и показала, как выглядят Retail Park, "Эпицентр" и "Ашан" на Почайной.

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