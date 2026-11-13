РФ атакувала Вінницю: поранені жінки, пошкоджено будинки та дитсадок

Цієї ночі приблизно о 01:38 в ОВА поінформували, що у Вінниці внаслідок російської атаки були пошкоджені приватні житлові будинки. На той момент було відомо, що постраждала одна людина.

Проте вже о 03:20 мер Сергій Моргунов уточнив, що постраждали дві жінки і наразі їх вже доправили до лікарень, де надають медичну допомогу. Водночас наслідки обстрілу більш масштабні.

"Горів житловий будинок. Є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють служби", - написав Сергій Моргунов.