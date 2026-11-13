РФ атакувала Вінницю: поранені жінки, пошкоджено будинки та дитсадок

Російські окупанти в ніч на 13 листопада атакували Вінницю дронами. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження будинків та постраждали щонайменше дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Наталії Заболотної та канал міського голови Вінниці Сергій Моргунов.
Цієї ночі приблизно о 01:38 в ОВА поінформували, що у Вінниці внаслідок російської атаки були пошкоджені приватні житлові будинки. На той момент було відомо, що постраждала одна людина.
Проте вже о 03:20 мер Сергій Моргунов уточнив, що постраждали дві жінки і наразі їх вже доправили до лікарень, де надають медичну допомогу. Водночас наслідки обстрілу більш масштабні.
"Горів житловий будинок. Є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють служби", - написав Сергій Моргунов.
Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни теж атакували дронами Вінницю та область. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, а також через удар по енергооб'єкту були відключення світла.
Пізніше того ж дня ворог знову атакував Вінницю. Росіяни потрапили безпілотником по житловій п'ятиповерхівці, через що постраждали шестеро людей.
Також ми писали, що в ніч проти 17 жовтня Вінниця теж зазнала ударів. Через обстріл місто залишилося без світла, а електротранспорт припинив рух.