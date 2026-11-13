UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ атакувала Вінницю: поранені жінки, пошкоджено будинки та дитсадок

06:11 13.11.2026 Пт
1 хв
aimg Едуард Ткач
Фото: на місцях працюють служби (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Російські окупанти в ніч на 13 листопада атакували Вінницю дронами. Внаслідок ворожих ударів зафіксовано пошкодження будинків та постраждали щонайменше дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Вінницької ОВА Наталії Заболотної та канал міського голови Вінниці Сергій Моргунов.

Цієї ночі приблизно о 01:38 в ОВА поінформували, що у Вінниці внаслідок російської атаки були пошкоджені приватні житлові будинки. На той момент було відомо, що постраждала одна людина.

Проте вже о 03:20 мер Сергій Моргунов уточнив, що постраждали дві жінки і наразі їх вже доправили до лікарень, де надають медичну допомогу. Водночас наслідки обстрілу більш масштабні.

"Горів житловий будинок. Є пошкодження вибуховою хвилею інших приватних осель, багатоквартирних будинків та дитсадку. На місцях працюють служби", - написав Сергій Моргунов.

Обстріл Вінниці

Нагадаємо, у ніч на 25 жовтня росіяни теж атакували дронами Вінницю та область. Внаслідок атаки було пошкоджено цивільний промисловий об'єкт, а також через удар по енергооб'єкту були відключення світла.

Пізніше того ж дня ворог знову атакував Вінницю. Росіяни потрапили безпілотником по житловій п'ятиповерхівці, через що постраждали шестеро людей.

Також ми писали, що в ніч проти 17 жовтня Вінниця теж зазнала ударів. Через обстріл місто залишилося без світла, а електротранспорт припинив рух.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ВінницяПожежаВійна в Україні