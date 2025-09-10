РФ атакувала Вінничину ракетами: є влучання

Вінничина стала однією із українських областей, які російські окупаційні війська атакували крилатими ракетами вранці 10 вересня.

Ракети фіксувались у Київські області, на сході Житомирщини, рухались у бік Києва та Житомира, а також західних областей. Загроза удару була для Львова та Закарпаття.

Також у низці областей було оголошено повітряну тривогу через ворожі "Шахеди"