РФ атаковала Винницкую область ракетами: есть попадания

Винницкая область стала одной из украинских областей, которые российские оккупационные войска атаковали крылатыми ракетами утром 10 сентября.

Ракеты фиксировались в Киевской области, на востоке Житомирщины, двигались в сторону Киева и Житомира, а также западных областей. Угроза удара была для Львова и Закарпатья.

Также в ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за вражеских "Шахедов"