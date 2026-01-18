РФ атакувала важливий енергооб'єкт на Чернігівщині, без світла низка населених пунктів

Нагадаємо, що 17 січня російські війська цілеспрямовано всю добу атакували енергетичну інфраструктуру Харкова та області. Ударів зазнали критично важливі об’єкти, що створює загрозу теплу й електропостачанню в період сильних морозів.

Також у суботу ввечері, 17 січня, росіяни атакували передмістя Сум авіабомбами. Внаслідок обстрілу було пошкоджено будинки, а в самому обласному центрі виникли перебої зі світлом і водою.