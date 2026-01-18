РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине, без света ряд населенных пунктов

Напомним, что 17 января российские войска целенаправленно все сутки атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова и области. Ударам подверглись критически важные объекты, что создает угрозу теплу и электроснабжению в период сильных морозов.

Также в субботу вечером, 17 января, россияне атаковали пригород Сум авиабомбами. В результате обстрела были повреждены дома, а в самом областном центре возникли перебои со светом и водой.