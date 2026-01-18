РФ атаковала важный энергообъект на Черниговщине, без света ряд населенных пунктов

В Черниговской области в результате атаки российских оккупантов поврежден важный энергообъект. Из-за повреждения обесточен ряд населенных пунктов в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Черниговоблэнерго ".

В облэнерго добавили, что аварийно-восстановительные работы начнутся, как только это позволит ситуация с безопасностью. Позже в облэнерго сообщили, что "по распоряжению Укрэнерго" были продлены графики почасовых отключений для нескольких очередей.

"В результате рашистского обстрела поврежден важный энергообъект в Корюковском районе. Обесточен ряд населенных пунктов", - сказано в сообщении.

Напомним, что 17 января российские войска целенаправленно все сутки атаковали энергетическую инфраструктуру Харькова и области. Ударам подверглись критически важные объекты, что создает угрозу теплу и электроснабжению в период сильных морозов.

Также в субботу вечером, 17 января, россияне атаковали пригород Сум авиабомбами. В результате обстрела были повреждены дома, а в самом областном центре возникли перебои со светом и водой.