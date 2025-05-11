РФ атакувала Україну сотнею дронів після трьох днів паузи: скільки вдалося збити

Наслідки атаки РФ

Зранку 11 травня російські дрони атакували Київську область. Внаслідок атаки були пошкоджені будинки у двох районах. У Броварському районі постраждав чоловік - у нього гостра реакція на стрес.

Як відомо, з 8 по 10 травня тривало так зване "перемир'я", яке оголосила Росія напередодні. Втім, самі ж окупанти не дотрималися режиму припинення вогню.

Росіяни під час "перемир'я" не запускали по Україні дронів та ракет, але обстрілювали прикордонні та прифронтові регіони. Зокрема, армія РФ активізували удари авіабомбами по Сумській області.

Крім того, не припинялися бої на фронті. За минулу добу, 10 травня, на лінії фронту зафіксували понад 160 боєзіткнень.

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