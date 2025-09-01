РФ атакувала Україну з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Цієї ночі російські війська випустили 86 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітантів з напрямків - Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Гвардійське у Криму.

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Сили протиповітряної оборони знешкодили або подавили 76 ворожих дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА на 6 локаціях", - йдеться у повідомленні.