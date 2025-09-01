РФ атаковала Украину с шести направлений: как отработала ПВО

Атаки на Украину

Напомним, в ночь на понедельник, 1 сентября, российская армия запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз с северного направления.

Перед тем оккупанты выпустили по Украине 142 дроны различных типов. Воздушные силы сообщили, что зафиксировали попадание 16 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.