РФ атаковала Украину разными видами дронов: сколько обезвредила ПВО
Минувшей ночью российские захватчики запустили по Украине 147 ударных беспилотников типа Shahed (в том числе реактивных), "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Новая атака противника началась еще в 18:00 26 июля.
В этот раз российские дроны летели по направлениям Брянск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Донецк - ВОТ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения РЭБ и беспилотных систем;
- мобильные огневые группы сил обороны Украины.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 123 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.
Кроме того, ПС ВСУ подтвердили попадание 21 ударного дрона на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки - ред.) на 7 локациях.
Защитники неба также предупредили, что вражеская атака продолжается, а в воздушном пространстве находятся российские беспилотники.
"Соблюдайте правила безопасности!", - призвали воины.
Кстати, ранее РБК-Украина сообщало, какие города атаковала Россия минувшей ночью. Стало известно о первых последствиях вражеских ударов.
Кроме того, недавно Зеленский рассказал о дефиците ракет для ПВО и объяснил, почему ситуация существенно ухудшилась.
Также мы писали, что президент уже пообещал новые назначения для защиты неба.