РФ атакувала Україну різними типами дронів, зафіксовано десятки прильотів

Минулої ночі російські загарбники запустили по Україні 147 безпілотників різних типів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
Нова ворожа атака розпочался ще о 18:00 06 серпня.
Цього разу на різні регіони України летіли:
Ворожі цілі здійснювали атаку із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.
До відбиття повітряної атаки ворога були залучені:
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в звіті.
Окрім того, Повітряні силм ЗСУ підтвердили влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликають українські захисники.
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