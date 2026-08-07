UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ атакувала Україну різними типами дронів, зафіксовано десятки прильотів

08:55 07.08.2026 Пт
2 хв
Скільки ворожих безпілотників все ж вдалося знешкодити?
aimg Юлія Капітонова
Фото: Більшість дронів РФ знову не дібралися до своїх цілей (mvs.gov.ua)

Минулої ночі російські загарбники запустили по Україні 147 безпілотників різних типів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Нова ворожа атака розпочался ще о 18:00 06 серпня.

Цього разу на різні регіони України летіли:

  • дрони типу Shahed (в т.ч. реактивні);
  • "Гербера";
  • "Італмас";
  • дрони-імітатори типу "Пародія".

Ворожі цілі здійснювали атаку із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До відбиття повітряної атаки ворога були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем;
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 114 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в звіті.

Окрім того, Повітряні силм ЗСУ підтвердили влучання 29 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликають українські захисники.

Раніше РБК-Україна розповідало, як Трамп відреагував на прохання Зеленського надати Україні ракети для ППО.

Також ми писали, коли українська Freyja може почати збивати балістику.

Окрім того, дізнайтеся нові цікаві подробиці про українську протиповітряну оборону в матеріалі РБК-Україна "Україна розробляє комплекс ППО Freya: що відомо про доступний аналог Patriot".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОВійна Росії проти УкраїниАтака дронів