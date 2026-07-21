РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО

До слова, стало відомо, що в липні Росія випустила по Україні більше балістики, ніж виробила.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Сумах через удар РФ почалася масштабна пожежа, є постраждалі.

Також ми писали, що в Миколаєві пошкоджено дві АЗС внаслідок атаки ворога.