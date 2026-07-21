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РФ атакувала Україну різними типами дронів: скільки знешкодила ППО

08:42 21.07.2026 Вт
1 хв
Більшість безпілотників не дібралися до своїх цілей
aimg Юлія Капітонова
Фото: ППО розкрила результати відбиття нової атаки РФ (Getty Images)

Минулої ночі російські загарбники били по Україні 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.

Нова атака РФ почалася ще о 18:00 20 липня.

Російські дрони летіли із напрямків Курськ, Орел - РФ, Донецьк - ТОТ, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені:

  • авіація,
  • зенітні ракетні війська,
  • підрозділи РЕБ та безпілотних систем,
  • мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Згідно з останніми даними, станом на 08:00, ППО змогла знешкодити 46 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів.

Повітряний напад відбивали на півночі, півдні та сході країни.

У ПС ЗСУ також підтвердили, що відбулося влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали українські оборонці.

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Війна Росії проти УкраїниППОАтака дронів