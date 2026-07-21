РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО

Минувшей ночью российские захватчики били по Украине 58 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", боражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Новая атака РФ началась еще в 18:00 20 июля.
Российские дроны летели из направлений Курск, Орел - РФ, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены:
Согласно последним данным, по состоянию на 08:00, ПВО смогла обезвредить 46 БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов.
Воздушное нападение отражали на севере, юге и востоке страны.
В ПС ВСУ также подтвердили, что произошло попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинские защитники.
Кстати, стало известно, что в июле Россия выпустила по Украине больше баллистики, чем произвела.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Сумах из-за удара РФ начался масштабный пожар, есть пострадавшие.
Также мы писали, что в Николаеве повреждены две АЗС в результате атаки врага.