РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО

Новая атака РФ началась еще в 18:00 20 июля.

Российские дроны летели из направлений Курск, Орел - РФ, Донецк - ВОТ, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

авиация,

зенитные ракетные войска,

подразделения РЭБ и беспилотных систем,

мобильные огневые группы сил обороны Украины.

Согласно последним данным, по состоянию на 08:00, ПВО смогла обезвредить 46 БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", баражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов.

Воздушное нападение отражали на севере, юге и востоке страны.

В ПС ВСУ также подтвердили, что произошло попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинские защитники.