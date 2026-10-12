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РФ атаковала Украину ракетой и более сотней дронов: сколько сбила ПВО

09:30 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала Украину ракетой и более сотней дронов: сколько сбила ПВО Фото: что известно о ночной атаке РФ (Getty Images)
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Россия за ночь выпустила по Украине ракету и 121 дрон. Часть целей сбили уже до утра, но атака еще не кончилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В ночь на 12 октября, с 18:00 11 октября, противник атаковал управляемой авиационной ракеой Х-59. Ее выпустили из воздушного пространства над Черным морем.

Кроме ракеты, враг запустил 121 ударный беспилотник: Shahed (76 из них реактивны), "Гербера", "Бандероль"/"Дань-Т" и дроны-имитаторы "Пародия".

Дроны летели с разных направлений: Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

По предварительным данным, на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 89 вражеских беспилотников. Это Shahed (55 из них реактивны), "Гербера" и дрона других типов.

Попадание вражеских средств нападения зафиксировали на 15 локациях. Еще на четырех локациях рухнули обломки сбитых целей.

Атака продолжается, в небе еще несколько вражеских беспилотников.

Напомним, утром 12 октября россияне ударили по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесской области.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что поврежден фасад, остекление и оборудование, пострадавших нет.

Тем временем в Харькове российский дрон попал в многоэтажный дом.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о пяти пострадавших и разрушенных этажах с седьмого по девятый.

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