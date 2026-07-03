РФ атакувала Україну ракетами та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО
Вночі 3 липня Росія била по Україні керованими авіаційними ракетами та 105 ударними дронами. Сили ППО вже розкрили результати своєї роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.
Чим РФ атакувала Україну 3 липня
За даними Повітряних сил, окупанти запустили:
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із ТОТ Запорізької області;
- 105 ударних дронів різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас", реактивні БпЛА та дрони-імітатори "Пародія" з території Росії та ТОТ Донецька.
Скільки цілей вдалося знищити
Станом на 08:30 українська ППО знешкодила 83 повітряні цілі, а саме:
- 1 керовану ракету Х-59/69;
- 82 ворожі безпілотники різних типів.
Цілі було збито та подавлено на півночі, півдні та сході України.
Наслідки атаки РФ на Україну
Зафіксовано:
- влучання 1 ракети Х-59/69;
- влучання 21 ударного безпілотника на 16 локаціях;
- падіння уламків збитих повітряних цілей на 5 локаціях.
У Повітряних силах також попередили, що повітряний напад Росії досі триває. В українському небі знаходяться кілька ворожих безпілотників.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що російські окупанти атакували будинок на Сумщині. Загинули кілька людей, зокрема й дитина.
Пожежі та руйнування після обстрілу РФ також зафіксовані в Кривому Розі.
А в Дніпропетровській області внаслідок удару російського КАБа постраждала уся родина.