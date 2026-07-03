РФ атакувала Україну ракетами та понад 100 дронів: як відпрацювала ППО

Фото: Більшість дронів не долетіли до цілей (Буревій)

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Вночі 3 липня Росія била по Україні керованими авіаційними ракетами та 105 ударними дронами. Сили ППО вже розкрили результати своєї роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ПС ЗСУ.