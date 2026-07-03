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РФ атаковала Украину ракетами и более 100 дронов: как отработала ПВО

09:02 03.07.2026 Пт
2 мин
Сколько вражеских целей удалось обезвредить на этот раз?
aimg Юлия Капитонова
РФ атаковала Украину ракетами и более 100 дронов: как отработала ПВО Фото: Большинство дронов не долетели до целей (Буревий)
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Ночью 3 июля Россия била по Украине управляемыми авиационными ракетами и 105 ударными дронами. Силы ПВО уже раскрыли результаты своей работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

Чем РФ атаковала Украину 3 июля

По данным Воздушных сил, оккупанты запустили:

  • 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из ВОТ Запорожской области;
  • 105 ударных дронов разных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас", реактивные БПЛА и дроны-имитаторы "Пародия" с территории России и ВОТ Донецка.

Сколько целей удалось уничтожить

По состоянию на 08:30 украинская ПВО обезвредила 83 воздушных целей, а именно:

  • 1 управляемую ракету Х-59/69;
  • 82 вражеских беспилотника разных типов.

Цели были сбиты и подавлены на севере, юге и востоке Украины.

Последствия атаки РФ на Украину

Зафиксировано:

  • попадания 1 ракеты Х-59/69;
  • попадания 21 ударного беспилотника на 16 локациях;
  • падение обломков сбитых воздушных целей на 5 локациях.

В Воздушных силах также предупредили, что воздушное нападение России продолжается. В украинском небе находятся несколько вражеских беспилотников.

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты атаковали дом в Сумской области. Погибли несколько человек, в том числе и ребенок.

Пожары и разрушения после обстрела РФ также зафиксированы в Кривом Роге.

А в Днепропетровской области в результате удара российского КАБа пострадала вся семья.

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