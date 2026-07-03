РФ атаковала Украину ракетами и более 100 дронов: как отработала ПВО
Ночью 3 июля Россия била по Украине управляемыми авиационными ракетами и 105 ударными дронами. Силы ПВО уже раскрыли результаты своей работы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.
Чем РФ атаковала Украину 3 июля
По данным Воздушных сил, оккупанты запустили:
- 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из ВОТ Запорожской области;
- 105 ударных дронов разных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас", реактивные БПЛА и дроны-имитаторы "Пародия" с территории России и ВОТ Донецка.
Сколько целей удалось уничтожить
По состоянию на 08:30 украинская ПВО обезвредила 83 воздушных целей, а именно:
- 1 управляемую ракету Х-59/69;
- 82 вражеских беспилотника разных типов.
Цели были сбиты и подавлены на севере, юге и востоке Украины.
Последствия атаки РФ на Украину
Зафиксировано:
- попадания 1 ракеты Х-59/69;
- попадания 21 ударного беспилотника на 16 локациях;
- падение обломков сбитых воздушных целей на 5 локациях.
В Воздушных силах также предупредили, что воздушное нападение России продолжается. В украинском небе находятся несколько вражеских беспилотников.
Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты атаковали дом в Сумской области. Погибли несколько человек, в том числе и ребенок.
Пожары и разрушения после обстрела РФ также зафиксированы в Кривом Роге.
А в Днепропетровской области в результате удара российского КАБа пострадала вся семья.