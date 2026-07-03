РФ атаковала Украину ракетами и более 100 дронов: как отработала ПВО

Ночью 3 июля Россия била по Украине управляемыми авиационными ракетами и 105 ударными дронами. Силы ПВО уже раскрыли результаты своей работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВС ВСУ.

В Воздушных силах также предупредили, что воздушное нападение России продолжается. В украинском небе находятся несколько вражеских беспилотников.

Цели были сбиты и подавлены на севере, юге и востоке Украины.

По состоянию на 08:30 украинская ПВО обезвредила 83 воздушных целей , а именно:

Ранее РБК-Украина сообщало, что российские оккупанты атаковали дом в Сумской области. Погибли несколько человек, в том числе и ребенок.

Пожары и разрушения после обстрела РФ также зафиксированы в Кривом Роге.

А в Днепропетровской области в результате удара российского КАБа пострадала вся семья.