РФ атакувала Україну понад сотнею дронів і трьома ракетами: що збила ППО
У ніч на 4 жовтня Росія здійснила чергову повітряну атаку проти України. Ворог запустив понад сотню дронів та ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
З 18:00 3 жовтня ворог запустив 109 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, а також три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з території Брянської, Орловської, Курської, Ростовської та Воронезької областей РФ.
"Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та сили протиповітряної оборони України", - повідомили в Силах оборони.
Станом на 09:00 українські військові збили або подавили 73 ворожі дрони на півночі та сході країни. Разом із тим, зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних БпЛА у 21 локацію. Ще на чотирьох ділянках впали уламки збитих апаратів.
Також наразі атака все ще триває - в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
Обстріли 4 жовтня
Нагадаємо, цієї ночі росіяни знову вдарили по енергетиці у Чернігівській області. Там пошкоджено три важливі об'єкти. Діють графіки відключення електроенергії.
Також росіяни обстріляли Дніпропетровську область. Російські війська вночі завдали комбінований удар - під обстрілом були Дніпро та Павлоград. За словами глави ОВА, також ворог бив по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення отримала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких – зруйнований. Також внаслідок влучання дрону у Межівській громаді вогнем охопило гараж.