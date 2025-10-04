РФ атакувала Україну понад сотнею дронів і трьома ракетами: що збила ППО

У ніч на 4 жовтня Росія здійснила чергову повітряну атаку проти України. Ворог запустив понад сотню дронів та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З 18:00 3 жовтня ворог запустив 109 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, а також три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з території Брянської, Орловської, Курської, Ростовської та Воронезької областей РФ.

"Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та сили протиповітряної оборони України", - повідомили в Силах оборони.

Станом на 09:00 українські військові збили або подавили 73 ворожі дрони на півночі та сході країни. Разом із тим, зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних БпЛА у 21 локацію. Ще на чотирьох ділянках впали уламки збитих апаратів.

Також наразі атака все ще триває - в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.