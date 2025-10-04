ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

РФ атакувала Україну понад сотнею дронів і трьома ракетами: що збила ППО

Україна, Субота 04 жовтня 2025 09:19
UA EN RU
РФ атакувала Україну понад сотнею дронів і трьома ракетами: що збила ППО Ілюстративне фото: РФ атакувала Україну понад сотнею дронів і трьома ракетами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У ніч на 4 жовтня Росія здійснила чергову повітряну атаку проти України. Ворог запустив понад сотню дронів та ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

З 18:00 3 жовтня ворог запустив 109 ударних БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та інших, а також три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 з території Брянської, Орловської, Курської, Ростовської та Воронезької областей РФ.

"Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи та сили протиповітряної оборони України", - повідомили в Силах оборони.

Станом на 09:00 українські військові збили або подавили 73 ворожі дрони на півночі та сході країни. Разом із тим, зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних БпЛА у 21 локацію. Ще на чотирьох ділянках впали уламки збитих апаратів.

Також наразі атака все ще триває - в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Обстріли 4 жовтня

Нагадаємо, цієї ночі росіяни знову вдарили по енергетиці у Чернігівській області. Там пошкоджено три важливі об'єкти. Діють графіки відключення електроенергії.

Також росіяни обстріляли Дніпропетровську область. Російські війська вночі завдали комбінований удар - під обстрілом були Дніпро та Павлоград. За словами глави ОВА, також ворог бив по Покровській громаді Синельниківського району. Поранення отримала 51-річна жінка. Зайнялися три приватні будинки, один з яких – зруйнований. Також внаслідок влучання дрону у Межівській громаді вогнем охопило гараж.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака Повітряні сили України
Новини
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
РФ знову вдарила по енергетиці Чернігівщини, є пошкодження: як діють графіки 4 жовтня
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим