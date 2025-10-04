ua en ru
Сб, 04 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами: что сбила ПВО

Украина, Суббота 04 октября 2025 09:19
UA EN RU
РФ атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами: что сбила ПВО Иллюстративное фото: РФ атаковала Украину более сотней дронов и тремя ракетами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 4 октября Россия осуществила очередную воздушную атаку против Украины. Враг запустил более сотни дронов и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

С 18:00 3 октября враг запустил 109 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и других, а также три баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с территории Брянской, Орловской, Курской, Ростовской и Воронежской областей РФ.

"Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и силы противовоздушной обороны Украины", - сообщили в Силах обороны.

По состоянию на 09:00 украинские военные сбили или подавили 73 вражеских дрона на севере и востоке страны. Вместе с тем, зафиксировано попадание трех ракет и 36 ударных БпЛА в 21 локацию. Еще на четырех участках упали обломки сбитых аппаратов.

Также пока атака все еще продолжается - в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Обстрелы 4 октября

Напомним, этой ночью россияне снова ударили по энергетике в Черниговской области. Там повреждены три важных объекта. Действуют графики отключения электроэнергии.

Также россияне обстреляли Днепропетровскую область. Российские войска ночью нанесли комбинированный удар - под обстрелом были Днепр и Павлоград. По словам главы ОГА, также враг бил по Покровской общине Синельниковского района. Ранения получила 51-летняя женщина. Загорелись три частных дома, один из которых - разрушен. Также в результате попадания дрона в Межевской громаде огнем охватило гараж.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Война в Украине Атака дронов Ракетная атака Воздушные силы Украины
Новости
РФ снова ударила по энергетике Черниговщины, есть повреждения: как действуют графики 4 октября
РФ снова ударила по энергетике Черниговщины, есть повреждения: как действуют графики 4 октября
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным