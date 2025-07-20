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РФ атакувала Україну півсотнею дронів: під ударом Запоріжжя і не тільки

Фото: Росія випустила по Україні 57 дронів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росія в ніч на 20 липня випустила по Україні 57 дронів. Під ударом було Запоріжжя та прифронтові території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Росіяни випускали ударні дрони та безпілотники-імітатори з чотирьох напрямків - Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Сили ППо збили 18 з 57 дронів на півночі та сході країни. Крім того, сім безпілотників локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. Зафіксовано влучання 32 дронів у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) - на 6 локаціях.

Повітряні сили наголошують, що ворожа атака триває – нова хвиля "Шахедів" прямує з північно-східного напрямку.

 

Обстріли України

У ніч на 20 липня російські війська атакували Запоріжжя та область, використовуючи реактивні системи залпового вогню та дрони. В результаті обстрілів були пошкоджені приватні будинки й багатоповерхівка, спалахнули пожежі. Поранень зазнали три жінки.

Крім того, росіяни обстріляли селище поблизу Херсона. Унаслідок атаки постраждали чоловік і дитина.

Цієї ночі ворожа армія також атакувала дронами Сумську область. Внаслідок влучань спалахнули будинки, загинула 78-річна жінка.

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Повітряні сили УкраїниВійна в УкраїніАтака дронів