РФ атакувала Україну півсотнею дронів: під ударом Запоріжжя і не тільки

Росіяни випускали ударні дрони та безпілотники-імітатори з чотирьох напрямків - Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Сили ППо збили 18 з 57 дронів на півночі та сході країни. Крім того, сім безпілотників локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Атаковано Запоріжжя та прифронтові території Донецької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. Зафіксовано влучання 32 дронів у 10 локаціях, падіння збитих (уламки) - на 6 локаціях.

Повітряні сили наголошують, що ворожа атака триває – нова хвиля "Шахедів" прямує з північно-східного напрямку.