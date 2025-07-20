РФ атаковала Украину полусотней дронов: под ударом Запорожье и не только

Обстрелы Украины

В ночь на 20 июля российские войска атаковали Запорожье и область, используя реактивные системы залпового огня и дроны. В результате обстрелов были повреждены частные дома и многоэтажка, вспыхнули пожары. Ранения получили три женщины.

Кроме того, россияне обстреляли поселок вблизи Херсона. В результате атаки пострадали мужчина и ребенок.

Этой ночью вражеская армия также атаковала дронами Сумскую область. В результате попаданий загорелись дома, погибла 78-летняя женщина.

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