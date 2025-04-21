Після "великоднього перемир'я" Росія атакувала Україну ракетами та 96 дронами

"У ніч на 21 квітня противник завдав удару по Херсонській області протикорабельною крилатою ракетою "Онікс" із Криму, по Миколаївській області - двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти атакували Україну 96 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів). Їх вони запускали з:

Міллерово;

Курськ;

Брянськ;

Приморсько-Ахтарськ;

Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу "Shahed" (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни", - зазначили військові.

Крім того, 47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).