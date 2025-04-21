После "пасхального перемирия" Россия атаковала Украину ракетами и 96 дронами

Россия в ночь на 21 апреля атаковала Украину тремя ракетами, в том числе "Оникс" и почти 100 дронами. ПВО сбила меньше половины беспилотников.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"В ночь на 21 апреля противник нанес удар по Херсонской области противокорабельной крылатой ракетой "Оникс" из Крыма, по Николаевской области - двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.
Также оккупанты атаковали Украину 96 ударными БпЛА (беспилотниками-имитаторами других типов). Их они запускали с:
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"По состоянию на 9:00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны", - отметили военные.
Кроме того, 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).
В результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Днепропетровская и Черкасская области.
В частности, российские дроны атаковали Черкасскую область утром 21 апреля, повредив объект инфраструктуры. Обследование территории продолжается.
Кроме того, утром 21 апреля россияне атаковали Николаев ракетами. В ОВА рассказали, что известно об атаке и ее последствиях.
Напомним, 19 апреля Кремль заявил о пасхальном "перемирии", которое якобы должно было продолжаться с 18:00 того же дня до полуночи 21 апреля. По словам главы Кремля Владимира Путина, боевые действия должны были быть прекращены. Однако на практике российские войска не придерживались условий. Обстрелы позиций ВСУ продолжались, в частности, они убили мирного жителя села Станислав.
Несмотря на это, в течение "перемирия" в Украине не объявляли воздушную тревогу. Впервые сирены прозвучали в Украине около часа ночи 21 апреля. Тогда украинские военные зафиксировали вражеские разведывательные дроны и активность авиации.
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