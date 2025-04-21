Російські дрони атакували Черкаську область: пошкоджено об'єкт інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця.

Звернень від жителів щодо пошкодження приватного майна поки не надходило.

За повідомленням обласної влади, сили ППО знищили в небі над регіоном 8 російських безпілотників.

Вранці 21 квітня Черкащина опинилася під ворожим ударом. Росіяни спрямували на область ударні дрони.

Нагадаємо, що в ніч на 21 квітня російські загарбники завершили "великоднє перемир'я" і влаштували комбіновану ракетно-дронову атаку по території України.

Так, о 04:55 військові повідомили про рух швидкісних цілей з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської області. Жителів Херсона і Миколаєва попросили пройти в укриття.

Крім того, зранку 21 квітня росіяни атакували Миколаїв ракетами. Постраждалих та пошкоджень немає.

Також, у суботу російський диктатор Володимир Путін оголосив "великоднє перемир'я", що діяло ввечері в суботу і весь день у неділю.

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