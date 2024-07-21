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РФ атакувала Україну "Іскандерами" та дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 35 дронів під час обстрілу РФ по Україні 21 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська вдарили по Україні дронами та ракетами, у тому числі "Іскандерами", у ніч проти 21 липня. ППО збила лише 35 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил Миколи Олещука.

"У ніч на 21 липня противник завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області", - розповів він.

Крім того, за його даними, РФ застосувала 39 ударних БПЛА типу "Shahed" із трьох напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупований Крим.

"Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БПЛА "Shahed - 131/136". Також завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей", - зазначив Олещук.

Особливості обстрілу

Як додав генерал, під час нічної атаки радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід повітряних цілей у понад 10 областях України.

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ.

"Протиповітряна оборона працювала у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях", - констатував він.

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 21 липня завдали по Україні комбінованого удару. У частині регіонів оголошували тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Наприклад, у Полтавській області тривога тривала понад чотири години.

Загроза була і для столиці, але ППО збила всі цілі, які РФ запустила на Києв. Водночас, без наслідків не обійшлося. В Сумській області окупанти атакували критичну інфраструктуру.

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ППОВійна в Україні