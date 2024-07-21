РФ атакувала Україну "Іскандерами" та дронами з трьох напрямків: як відпрацювала ППО

Атака РФ по Україні

Російські війська в ніч проти 21 липня завдали по Україні комбінованого удару. У частині регіонів оголошували тривогу через загрозу атаки російських безпілотників. Наприклад, у Полтавській області тривога тривала понад чотири години.

Загроза була і для столиці, але ППО збила всі цілі, які РФ запустила на Києв. Водночас, без наслідків не обійшлося. В Сумській області окупанти атакували критичну інфраструктуру.

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