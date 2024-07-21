РФ атаковала Украину "Искандерами" и дронами с трех направлений: как отработала ПВО

Российские войска ударили по Украине дронами и ракетами, в том числе "Искандерами", в ночь на 21 июля. ПВО сбила только 35 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.
"В ночь на 21 июля противник нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области", - рассказал он.
Кроме того, по его данным, РФ применила 39 ударных БПЛА типа "Shahed" с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск и временно оккупированный Крым.
"Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БПЛА "Shahed - 131/136". Также благодаря активному противодействию, вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей", - отметил Олещук.
Как добавил генерал, во время ночной атаки радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение воздушных целей более чем в 10 областях Украины.
К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и РЭБ.
"Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях", - констатировал он.
Российские войска в ночь на 21 июля нанесли по Украине комбинированный удар. В части регионов объявляли тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. К примеру, в Полтавской области тревога длилась больше четырех часов.
Угроза была и для столицы, но ПВО сбила все цели, которые РФ запустила на Киев. В то же время без последствий не обошлось. В Сумской области оккупанты атаковали критическую инфраструктуру.
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