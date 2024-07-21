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РФ атаковала Украину "Искандерами" и дронами с трех направлений: как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 35 дронов во время обстрела РФ по Украине 21 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска ударили по Украине дронами и ракетами, в том числе "Искандерами", в ночь на 21 июля. ПВО сбила только 35 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

"В ночь на 21 июля противник нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области", - рассказал он.

Кроме того, по его данным, РФ применила 39 ударных БПЛА типа "Shahed" с трех направлений: Курск, Приморско-Ахтарск и временно оккупированный Крым.

"Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БПЛА "Shahed - 131/136". Также благодаря активному противодействию, вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей", - отметил Олещук.

Особенности обстрела

Как добавил генерал, во время ночной атаки радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение воздушных целей более чем в 10 областях Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и РЭБ.

"Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях", - констатировал он.

Атака РФ по Украине

Российские войска в ночь на 21 июля нанесли по Украине комбинированный удар. В части регионов объявляли тревогу из-за угрозы атаки российских беспилотников. К примеру, в Полтавской области тревога длилась больше четырех часов.

Угроза была и для столицы, но ПВО сбила все цели, которые РФ запустила на Киев. В то же время без последствий не обошлось. В Сумской области оккупанты атаковали критическую инфраструктуру.

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