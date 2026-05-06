РФ атакувала Україну дронами та ракетами, понад 10 прильотів: як відпрацювала ППО

Обстріли України

Нагадаємо, зранку 6 травня російські війська атакували кілька міст України, чим порушили режим "тиші", який запропонував та оголосив президент Володимир Зеленський.

Одразу після початку перемир'я у Дніпрі пролунав вибух, але фіксація ворожих цілей була мінімальна.

Під ранок ворог активізував атаки, військові фіксували дрони та пуски КАБів.

Також під ударом, де вже відомо про наслідки - були Харків та Запоріжжя.

Зокрема, у Харкові пошкджені будинки та постраждалі. У Запоріжжі атаковано об'єкт промислової інфраструктури