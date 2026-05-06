RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ атаковала Украину дронами и ракетами, более 10 прилетов: как отработала ПВО

08:24 06.05.2026 Ср
2 мин
Вражеские цели летели с семи направлений
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 89 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 6 мая Россия атаковала Украину 108 ударными дронами и ракетами различных типов. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

С вечера до утра россияне атаковали 2 баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области, 1 управляемой авиационной ракетой Х-31 из воздушного пространства Курской области, а также 108 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронами-имитаторами "Пародия" с направлений Брянск, Курск, Миллерово - РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 89 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия" на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 2 баллистических ракет, 1 управляемой авиационной ракеты и 9 ударных беспилотников на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 1 локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, утром 6 мая российские войска атаковали несколько городов Украины, чем нарушили режим "тишины", который предложил и объявил президент Владимир Зеленский.

Сразу после начала перемирия в Днепре прогремел взрыв, но фиксация вражеских целей была минимальна.

Под утро враг активизировал атаки, военные фиксировали дроны и пуски КАБов.

Также под ударом, где уже известно о последствиях - были Харьков и Запорожье.

В частности, в Харькове повреждены дома и пострадавшие. В Запорожье атакован объект промышленной инфраструктуры

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака