РФ атакувала Україну дронами та балістикою, є "прильоти": що відомо про нічну атаку

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 червня заявив, що з 22 червня ретранслятори для наведення "Шахедів" на території Білорусі перестали працювати. Чи демонтували їх - поки невідомо.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський доручив розвідці та армії діяти на випередження і бити по об'єктах, які Росія використовує для ескалації війни.