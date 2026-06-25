UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ атакувала Україну дронами та балістикою, є "прильоти": що відомо про нічну атаку

09:21 25.06.2026 Чт
2 хв
Скільки дронів долетіли до цілей?
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ атакувала Україну з шести напрямків одночасно (Getty Images)

Вночі Росія підняла у повітря цілий рій ударних безпілотників і ракету. Українська протиповітряна оборона перехопила більшість із них, але частина все ж дісталася цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Що летіло і звідки

У ніч на 25 червня Росія атакувала Україну з кількох напрямків одночасно. Зокрема, це були:

  • ударні дрони типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" - разом 90 одиниць, у тому числі реактивні;
  • дрони-імітатори типу "Пародія" - для відволікання уваги ППО;
  • балістична ракета "Іскандер-М", запущена з тимчасово окупованого Криму.

Читайте також: Зеленський заінтригував заявою про Крим: Росія буде змушена обрати мир

Безпілотники летіли з території Росії - з Курська, Брянська, Міллерово, Шаталово, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також з окупованих Криму та Донеччини.

Фото: у Повітряних силах назвали наслідки нічної атаки РФ (@kpszsu)

За попередніми даними станом на 08:30, українська протиповітряна оборона знищила або придушила 83 ворожих безпілотники.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та шести ударних безпілотників у семи різних місцях. Ще в дев'яти локаціях впали уламки збитих цілей. Атака триває.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 24 червня заявив, що з 22 червня ретранслятори для наведення "Шахедів" на території Білорусі перестали працювати. Чи демонтували їх - поки невідомо.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський доручив розвідці та армії діяти на випередження і бити по об'єктах, які Росія використовує для ескалації війни.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ППОПовітряні сили УкраїниискандерыАтака дронів