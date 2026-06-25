РФ атаковала Украину дронами и баллистикой, есть "прилеты": что известно о ночной атаке

Что летело и откуда

В ночь на 25 июня Россия атаковала Украину с нескольких направлений одновременно. В частности, это были:

ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" - всего 90 единиц, в том числе реактивные;

дроны-имитаторы типа "Пародия" - для отвлечения внимания ПВО;

баллистическая ракета "Искандер-М", запущенная из временно оккупированного Крыма.

Беспилотники летели с территории России - из Курска, Брянска, Миллерово, Шаталово, Орла, Приморско-Ахтарска, а также из оккупированных Крыма и Донетчины.

Фото: в Воздушных силах назвали последствия ночной атаки РФ (@kpszsu)

По предварительным данным по состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 83 вражеских беспилотника.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и шести ударных беспилотников в семи разных местах. Еще в девяти локациях рухнули обломки сбитых целей. Атака продолжается.