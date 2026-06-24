Зеленський доручив військовим "працювати на випередження" по РФ

Україна продовжить бити по об'єктах, які Росія використовує для ведення війни. Таке завдання отримали розвідка та військові після аналізу наслідків останніх атак по території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, керівник ГУР генерал-лейтенант Олег Іващенко доповів про результати далекобійних ударів по російських цілях. Також українська розвідка отримала внутрішні документи РФ, які демонструють, як російське керівництво оцінює наслідки українського тиску.

"Це оцінка самого окупанта: наш план тиску болісно сприймається російським керівництвом", - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що українським силам вдалося уразити низку важливих об'єктів на території Росії. Зокрема, поблизу Санкт-Петербурга було знищено значну кількість боєприпасів Балтійського флоту.

Крім того, під удари потрапили підприємства оборонної промисловості. Серед них - виробництво критично важливих компонентів для ракет у Воронежі та завод у Чебоксарах, по якому, за словами президента, відпрацювали ракети "Фламінго".

Також Україна завдає ударів по логістичних, нафтових і газових об'єктах. Зокрема, підтверджено ураження газової інфраструктури в Оренбурзькій області, що розташована більш ніж за 1200 км від лінії фронту.

Окремо Зеленський повідомив про успішні удари по центрах зв'язку російської армії, які використовуються для координації атак проти України.

На цьому тлі президент доручив українським силам діяти на випередження.

"Наказав нашій розвідці та армії працювати на випередження по тих об’єктах, які росіяни використовують для масштабування війни", - додав він.

За словами Зеленського, наслідком українських ударів стало перекидання значної частини російської протиповітряної оборони для захисту Москви, району Валдая та Керченського мосту.

Президент стверджує, що лише навколо Москви Росія зосередила сотні пускових установок комплексів С-400, С-500 та "Панцир". Ще близько 90 пускових установок ППО було перекинуто до Валдая, де формується окрема дивізія протиповітряної оборони, щоб "берегти спокій російського керівництва".

Водночас в інших регіонах РФ, за словами президента, залишилося лише по кілька пускових установок.

"Такі пріоритети. Захищають свою владу, захищають джерело цієї війни", - підсумував Зеленський.