РФ атакувала Україну дронами та 41 ракетою, основна ціль - Київ: як ППО відбила нічний удар

Атака на Київ 19 липня

Нагадаємо, у ніч на 19 липня Росія масовано атакувала балістикою Київ. У кількох районах міста зафіксовано пошкодження житлового будинку та пожежі.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула одна людина, також відомо про 15 постраждалих.

Детальніше про наслідки нічного удару по Києву - у матеріалі РБК-Україна.