РФ атаковала Украину дронами и 41 ракетой, основная цель - Киев: как ПВО отразила ночной удар

В ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, в том числе почти всю баллистику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Основное направление удара - Киев.
Всего Воздушными силами зафиксировано 166 средств воздушного нападения - 41 ракету и 125 дронов разных типов:
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей - 18 ракет и 108 беспилотников разных типов:
По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных беспилотников на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 18 локациях.
Напомним, в ночь на 19 июля Россия массированно атаковала баллистикой Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.
В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.
Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.