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РФ атаковала Украину дронами и 41 ракетой, основная цель - Киев: как ПВО отразила ночной удар

09:02 19.07.2026 Вс
2 мин
Сколько вражеских целей удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
РФ атаковала Украину дронами и 41 ракетой, основная цель - Киев: как ПВО отразила ночной удар Фото: силы ПВО этой ночью сбили 126 вражеских целей (Getty Images)
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В ночь на 19 июля Россия атаковала Украину 41 ракетой и 125 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, в том числе почти всю баллистику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Основное направление удара - Киев.

Всего Воздушными силами зафиксировано 166 средств воздушного нападения - 41 ракету и 125 дронов разных типов:

  • 10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы пусков - Курская обл. РФ);
  • 25 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пусков - Брянская, Курская обл. РФ);
  • 3 противокорабельные ракеты "Оникс" (районы пусков - ТОТ АР Крым);
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы пусков - воздушное пространство над акваторией Черного моря);
  • 125 ударных дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия", баражирующих боеприпасов типа "Бандероль" (по направлениям: Курск, Орел, Миллерово - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым).

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 126 целей - 18 ракет и 108 беспилотников разных типов:

  • 17 ракет "Искандер-М"/"Циркон"/С-400;
  • 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;
  • 108 дронов разных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных беспилотников на 20 локациях, а также падение сбитых (обломки) дронов на 18 локациях.

Атака на Киев 19 июля

Напомним, в ночь на 19 июля Россия массированно атаковала баллистикой Киев. В нескольких районах города зафиксированы повреждения жилого дома и пожара.

В результате вражеских обстрелов погиб один человек, также известно о 15 пострадавших.

Детальнее о последствиях ночного удара по Киеву - в материале РБК-Украина.

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