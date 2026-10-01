РФ атакувала Україну дронами з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Під час нової нічної атаки на Україну Росія застосувала понад сотню безпілотників різних типів. Однак захисники змогли знешкодити більшість з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.
У ніч проти 1 жовтня противник атакував Україну 107 ударними безпілотниками типу Shahed. У ПС ЗСУ наголосили, що 63 із них були реактивними.
Окрім того, росіяни завдавали ударів дронами "Гербера" та безпілотниками-імітаторами "Пародія".
Цього разу ворог здійснював запуски із напрямків: Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим - Гвардійське.
До знищення російських дронів були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 87 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.
Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 11 локаціях, а падіння уламків збитих безпілотників - ще на чотирьох.
Захисники наголошують, що повітряна атака триває, а у небі залишаються кілька ворожих дронів.
"Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали українців сили ППО.
До речі, раніше ми розповідали, що уряд налаштований розширити можливості для бізнесу щодо придбання української ППО.
Окрім того, стало відомо, як Росія змінює атаки на Київ та до чого цього разу готуватися містянам.