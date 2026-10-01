РФ атакувала Україну дронами з шести напрямків: як відпрацювала ППО

У ніч проти 1 жовтня противник атакував Україну 107 ударними безпілотниками типу Shahed. У ПС ЗСУ наголосили, що 63 із них були реактивними.

Окрім того, росіяни завдавали ударів дронами "Гербера" та безпілотниками-імітаторами "Пародія".

Цього разу ворог здійснював запуски із напрямків: Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово - РФ, ТОТ Донецької обл. та ТОТ АР Крим - Гвардійське.

До знищення російських дронів були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 87 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 11 локаціях, а падіння уламків збитих безпілотників - ще на чотирьох.

Захисники наголошують, що повітряна атака триває, а у небі залишаються кілька ворожих дронів.

"Дотримуйтесь правил безпеки!", - закликали українців сили ППО.