РФ атаковала Украину дронами с шести направлений: как отработала ПВО

В ночь на 1 октября противник атаковал Украину 107 ударными беспилотниками типа Shahed. В ВС ВСУ отметили, что 63 из них были реактивными.

Кроме того, россияне наносили удары дронами "Гербера" и беспилотниками-имитаторами "Пародия".

На этот раз враг осуществлял запуски с направлений: Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - РФ, ВОТ Донецкой области и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

К уничтожению российских дронов были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 87 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 11 локациях, а падение обломков сбитых беспилотников - еще на четырех.

Защитники отмечают, что воздушная атака продолжается, а в небе остаются несколько вражеских дронов.

"Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинцев силы ПВО.