RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

РФ атаковала Украину дронами с шести направлений: как отработала ПВО

08:24 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: ПВО успешно отразила новое нападение РФ (Getty Images)

Во время новой ночной атаки на Украину Россия применила более сотни беспилотников разных типов. Однако защитники смогли обезвредить большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 1 октября противник атаковал Украину 107 ударными беспилотниками типа Shahed. В ВС ВСУ отметили, что 63 из них были реактивными.

Кроме того, россияне наносили удары дронами "Гербера" и беспилотниками-имитаторами "Пародия".

На этот раз враг осуществлял запуски с направлений: Орел, Миллерово, Брянск, Шаталово - РФ, ВОТ Донецкой области и ВОТ АР Крым - Гвардейское.

К уничтожению российских дронов были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 силы ПВО уничтожили или подавили 87 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и других типов.

В то же время, зафиксировано попадание средств воздушного нападения на 11 локациях, а падение обломков сбитых беспилотников - еще на четырех.

Защитники отмечают, что воздушная атака продолжается, а в небе остаются несколько вражеских дронов.

"Соблюдайте правила безопасности!", - призвали украинцев силы ПВО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВОВойна России против УкраиныАтака дронов