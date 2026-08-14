РФ атаковала Украину дронами с пяти направлений: сколько целей обезврежено
Минувшей ночью российские захватчики направили на разные регионы Украины 112 беспилотников. Однако большинство из них не долетело до целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.
Враг начал воздушное нападение еще в 18:00 13 августа.
В этот раз российские оккупанты применили:
- ударные дроны Shahed, в том числе реактивные;
- "Герберы";
- боеприпасы "Бандероль";
- дроны-имитаторы "Пародия".
Вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.
К уничтожению российских БПЛА были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные подразделения;
- силы РЭБ;
- беспилотные системы;
- мобильные огневые группы.
"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", - подчеркивают защитники.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтверждают попадание российских дронов на 11 локациях. Также еще в 6 местах упали обломки сбитых беспилотников.
Стоит отметить, что атака врага продолжается до сих пор, а в воздушном пространстве находятся еще несколько дронов.
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