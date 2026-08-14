РФ атаковала Украину дронами с пяти направлений: сколько целей обезврежено

Минувшей ночью российские захватчики направили на разные регионы Украины 112 беспилотников. Однако большинство из них не долетело до целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Враг начал воздушное нападение еще в 18:00 13 августа.

В этот раз российские оккупанты применили:

ударные дроны Shahed, в том числе реактивные;

"Герберы";

боеприпасы "Бандероль";

дроны-имитаторы "Пародия".

Вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению российских БПЛА были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные подразделения;

силы РЭБ;

беспилотные системы;

мобильные огневые группы.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", - подчеркивают защитники.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтверждают попадание российских дронов на 11 локациях. Также еще в 6 местах упали обломки сбитых беспилотников.

Стоит отметить, что атака врага продолжается до сих пор, а в воздушном пространстве находятся еще несколько дронов.