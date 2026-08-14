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РФ атаковала Украину дронами с пяти направлений: сколько целей обезврежено

08:33 14.08.2026 Пт
1 мин
Силы ПВО отчитались о результатах своей работы
aimg Юлия Капитонова
РФ атаковала Украину дронами с пяти направлений: сколько целей обезврежено Фото: Большинство российских дронов удалось сбить/подавить (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Минувшей ночью российские захватчики направили на разные регионы Украины 112 беспилотников. Однако большинство из них не долетело до целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Враг начал воздушное нападение еще в 18:00 13 августа.

В этот раз российские оккупанты применили:

  • ударные дроны Shahed, в том числе реактивные;
  • "Герберы";
  • боеприпасы "Бандероль";
  • дроны-имитаторы "Пародия".

Вражеские дроны летели по направлениям: Курск, Орел, Миллерово - РФ, ВОТ Донецк, Гвардейское - ВОТ АР Крым.

К уничтожению российских БПЛА были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • силы РЭБ;
  • беспилотные системы;
  • мобильные огневые группы.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны", - подчеркивают защитники.

Кроме того, Воздушные силы ВСУ подтверждают попадание российских дронов на 11 локациях. Также еще в 6 местах упали обломки сбитых беспилотников.

Стоит отметить, что атака врага продолжается до сих пор, а в воздушном пространстве находятся еще несколько дронов.

К слову, накануне президент Владимир Зеленский рассказал, как США могут помочь Украине пережить следующую зиму.

Более того, стало известно, почему американские производители Patriot не хотят передавать лицензии Украине.

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