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РФ атаковала Украину дронами, "Искандером" и не только. Как отработала ПВО

Украина, Среда 24 июля 2024 09:25
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РФ атаковала Украину дронами, "Искандером" и не только. Как отработала ПВО Фото: ПВО сбила 17 дронов РФ во время атаки 24 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Украину дронами и ракетами в ночь на 24 июля. ПВО сбила 17 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушных сил Николая Олещука.

Харьковская область: удар "Искандером" и не только

В ночь на 24 июля российские оккупанты нанесли удар по Харьковской области. Как рассказал Олещук, захватчики атаковали область баллистической ракетой "Искандер-М" и ракетой, тип которой устанавливается. Их враг запускал из Белгородской области (Россия).

Атака дронами на юге

Также РФ атаковала юг страны ударными БПЛА типа "Shahed" из Приморско-Ахтарска и оккупированного Крыма.

"Всего радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение 23 ударных БПЛА противника", - добавил генерал.

Работа ПВО

Отражали воздушное нападение подразделения мобильных огневых групп Сил обороны Украины, зенитные ракетные подразделения и РЭБ. В результате противовоздушного боя сбиты 17 вражеских БПЛА. Большинство - в Одесской области.

Обстрелы Харькова и Измаила

Российские войска в ночь на 24 июля снова атаковали Украину.

В частности, в Харькове гремели взрывы. Сообщалось про обстрел города. Уже позже стало известно об одной жертве из-за обстрела Харькова.

Под ударом РФ находился и Измаил Одесской области. Оккупанты атаковали порт и многоэтажку в Измаиле, трое людей пострадали.

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