РФ атакувала Україну десятками дронів, зокрема реактивними: є влучання

Наслідки атаки РФ

В ніч на 30 липня російські загарбники атакували дронами Харків. Внаслідок удару горіли автомобілі, автомийка, пошкоджено житлові будинки, об'єкти торгівлі та транспорт. У Харкові є постраждалі внаслідок нічної атаки "Шахедів".

Також під ударом ворога цієї ночі був Павлоград Дніпропетровської області. Було пошкоджене транспортне підприємство, виникло декілька пожеж.

Крім того, у Павлограді пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу. Постраждалих серед пасажирів або залізничників немає.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.