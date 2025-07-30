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Нічний обстріл Павлограда: виникло кілька пожеж, є поранений

Середа 30 липня 2025 08:22
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Нічний обстріл Павлограда: виникло кілька пожеж, є поранений Фото: війська РФ вночі вдарили по Павлограду (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 30 липня, атакували Павлоград Дніпропетровської області дронами-камікадзе. У місті виникли пожежі, є поранений.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. За інформацією ПвК, 24 з них збили. Були влучання у Павлограді. Постраждав 70-річний чоловік", - зазначив Лисак.

За словами глави Дніпропетровської ОВА, в результаті ворожого обстрілу понівечене транспортне підприємство, також виникло кілька пожеж.

"Шахедами" агресор поцілив і по Синельниківщині – Миколаївській і Покровській громадах. FPV-дронами – по Межівській. Постраждала жінка. Сталися пожежі. Пошкоджене сільськогосподарське та приватні підприємства. Загинули близько 20 голів худоби. Знищені 5 авто", - додав Лисак.

Удари РФ по Павлограду

Нагадаємо, що окупанти періодично атакують Павлоград Дніпропетровської області. Так, сьогодні вночі у місті пролунало кілька вибухів на тлі загрози ударних дронів.

Окрім того, в ніч на 19 липня і того ж ранку на Павлоград була здійснена наймасовіша атака, лунали вибухи за вибухом. Ворог бив по місту ракетами і безпілотниками.

Як уточнив глава ОВА Сергій Лисак, в результаті російських ударів спалахнули пожежі, були пошкоджені пожежна частина, промислові підприємства і п'ятиповерхова будівля.

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