РФ атаковала Украину десятками дронов, в том числе реактивными: есть попадания

Последствия атаки РФ

В ночь на 30 июля российские захватчики атаковали дронами Харьков. В результате удара горели автомобили, автомойка, повреждены жилые дома, объекты торговли и транспорт. В Харькове есть пострадавшие в результате ночной атаки "Шахедов".

Также под ударом врага этой ночью был Павлоград Днепропетровской области. Было повреждено транспортное предприятие, возникло несколько пожаров.

Кроме того, в Павлограде повреждены вокзал, пути и контактная сеть. Пострадавших среди пассажиров или железнодорожников нет.

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