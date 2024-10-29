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РФ атакувала Україну балістикою та майже 50 "Шахедами". Як відпрацювала ППО

Фото: ППО збила 26 із 48 дронів під час атаки РФ 29 жовтня
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська атакували Україну "Іскандером" та 48 дронами-камікадзе. ППО збила 26 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 29 жовтня 2024 року (із 22.00 28 жовтня) ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг із Криму, атакував 48 ударними БПЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Орел, Курськ", - йдеться у повідомленні.

Авіація противника цілодобово запускає керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

Як відпрацювала ППО

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Сумській, Чернігівській та Полтавській областях. 

"Станом на 9:00 підтверджено збиття 26 ворожих БПЛА, 20 безпілотників локаційно втрачено, один - повернувся в Росію. Інформація уточнюється та оновлюється.

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