Жертви, поранені та багато руйнувань. Що відомо про нічну атаку на міста України

У ніч на 29 жовтня російські терористи вдались де чергових обстрілів українських міст. Станом на зараз відомо про десятки поранених, а також загиблих.

Про наслідки спричинені ворогом під час обстрілів українських міст - в матеріалі РБК-Україна .

Харків

Перед "традиційним" запуском безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed росіяни близько о 21 годині атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБ). Після вибухів у місті голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов попередив містян про ризик повторних ударів, а також уточнив, що під атакою був центр міста.

Пізніше міський голова адміністративного центру Ігор Терехов повідомив про перших поранених, чия кількість поступово зростала. Зокрема ворог пошкодив будівлю медичного закладу й адміністративної установи.

Як розповів голови Офісу президента Андрій Єрмак, терористи обстріляли авіабомбами будівлю Держпрому, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО, є пам'яткою архітектури, а також одним зі світових зразків авангардної архітектури. Синєгубов, своєю чергою, додав, що під час удару було зруйновано кілька поверхів будівлі й пошкоджено сотні вікон в адмінбудівлях, обласній лікарні та житлових будинках.

Повторний обстріл Харкова

Близько о 02:51 Терехов повідомив про черговий удар російських терористів по Харкову, попередньо, керованими авіабомбами. Влучання було зафіксовано в Основ'янському районі. Удар припав на приватний сектор внаслідок чого були зруйновані два будинки, а близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень. Харківська ОВА заявила про двох загиблих, втім, зазначила, що о під завалами можуть перебувати ще люди, зокрема - діти.

Фото: наслідки нічного обстрілу Харківської області (t.me/dsns_telegram)

Під час рятувально-пошукової операції пізніше були виявлені тіла ще двох жертв терористичної атаки.

О сьомій ранку в ДСНС розповіли, що внаслідок ворожих обстрілів у Харкові:

повністю зруйновано один будинок;

частково пошкоджено 19 будинків;

пошкоджено чотири автомобілі.

з-під завалів дістали тіла 4 загиблих - двох жінок і двох чоловіків.

Кривий Ріг

Після обстрілів Харкова ворог атакував й Кривий Ріг. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про удар балістичною ракетою й ризик повторного удару.

Через деякий час голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ворог обстріляв триповерховий житловий будинок, внаслідок чого поранення, згідно з попередніми даними, отримали десятеро людей.

Зокрема через обстріл у будинку й господарських спорудах виникла пожежа. У тому ж числі була пошкоджена медустанова, автомобіль й газопровід.

Фото: наслідки нічного обстрілу Дніпропетровської області (t.me/dsns_telegram)

Вже о опівночі Вілкул повідомив про 11 поранених осіб, а також 39-річного загиблого, який отримав надважку відкриту черепно-мозкову травму. Також він додав, що довкола місця прильоту дуже багато пошкоджених будинків, вибиті шибки й балкони.

Як повідомили на той момент в Держаній службі України з надзвичайних ситуацій, внаслідок атаки були знищені 12 гаражів, а також виникло загоряння житлового будинку та господарських споруд на загальній площі 500 квадратних метрів.

Станом на 08:38, як пише ДСНС, відомо про:

1 загиблого ;

; 14 поранених ;

; пошкодження десятки будинків;

знищені 12 гаражів.

Київ

Після четвертої ранку, під час повітряної тривоги, у Києві пролунали вибухи. Місцева влада, своєю чергою, заявила про роботу протиповітряної оборони (ППО), а також закликала цивільних перебувати в укриттях до відбою.

Солом'янський район

Міський голова Києва Віталій Кличко попередив про виклик медиків до Солом'янського району. Через деякий час з'ясувалось, що у районі сталась пожежа у житловому будинку внаслідок падіння уламків дрона. Зокрема палали декілька автомобілів й було займання у торгівельному приміщені. Стало відомо про двох постраждалих, одного з яких госпіталізували.

Фото: наслідки нічного обстрілу Києва (t.me/dsns_telegram)

Станом на 08:20, згідно з даними ДСНС, кількість поранених у Солом'янському районі зросла до шести.

Святошинський район

Також уламки від БпЛА зафіксували й у Святошинському районі.

Пошкодження газової магістралі

Крім того, внаслідок падіння уламків російського була пошкоджена газова магістраль, через що довелось призупинити подачу газу.

Масштабна атака "Шахедами"

Цієї ночі терористи також вдались до запуску "Шахедів", внаслідок чого в частині України було оголошено повітряну тривогу. Тоді ж Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про рух БпЛА територією Сумської області у напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

Пізніше дрони також почали рухатись у західному напрямку на Київську область, а вже через деякий час фіксувались у:

Київській;

Чернігівській;

Сумській;

Полтавській;

Черкаській областях.

Частина з них також рухалась в напрямку Житомирської області.

Після четвертої ранку Повітряні сили також попередили про чергову групу БпЛА в Сумській області, яка рухалась у напрямку Чернігівської області. А ближче до ранку один із "Шахедів" змінив курс в сторону Харківської області.

Ближче до сьомої ранку в Україні почали оголошувати про відбій повітряної тривоги.

Як розповіли Повітряні сили, цієї ночі терористи запустили проти України:

ракету "Іскандер-М" по місту Кривий Ріг;

48 ударних БпЛА типу Shahed.

Зокрема ворог цілодобово запускав керовані авіабомби по прифронтовій території на різних напрямках.

ППО працювала у:

Київській;

Черкаській;

Вінницькій;

Житомирській;

Хмельницькій;

Сумській;

Чернігівській;

Полтавській областях.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття 26 дронів. Ще 20 були локаційно втрачені, а один повернувся до Росії.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, мера Харкова Ігоря Терехова, голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, Повітряних сил Збройних сил України, Київської міської державної адміністрації, начальника Київської міської військової адміністрації Сергія Попко, міського голови Києва Віталія Кличка, Державної служби з надзвичайних ситуацій України.