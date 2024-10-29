РФ атаковала Украину баллистикой и почти 50 "Шахедами". Как отработала ПВО

Атака РФ по Украине

В ночь на 29 октября российские войска атаковали Украину баллистикой и дронами-камикадзе. Десятки людей были ранены, есть погибшие.

В частности, оккупанты ударили баллистикой по Кривому Рогу Днепропетровской области. Захватчики атаковали трехэтажку. Один человек погиб, 14 были ранены.

Также из-за падения обломков дронов в Киеве произошел пожар и повреждение газовой магистрали. Шесть людей пострадали.

Также РФ обстреляла Харьков, под ударом, в частности, оказалось здание Госпрома, которое находится под охраной ЮНЕСКО.

Подробнее о последствиях масштабной атаки РФ по Украине 29 октября - читайте в материале РБК-Украина.

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