Ворог атакував Україну балістикою та дронами: скільки цілей вдалось збити

У ніч на 13 жовтня (з 18:00 12 жовтня) противник атакував п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ. Також росіяни використали дев'ять баражуючих боєприпасів "Бандероль" і "Дань-Т".

Крім того, у небо піднялися 108 ударних дронів типу Shahed (74 з них реактивні), Gerbera та дрони-імітатори "Пародія". Вони летіли з напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у рф, а також з окупованих Донецька та кримського Гвардійського.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 88 ворожих дронів. Серед них 58 реактивних Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях. Ще на 7 локаціях впали уламки збитих цілей.

Атака триває, в повітряному просторі є кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня росіяни намагалися атакувати Львівську область дронами.