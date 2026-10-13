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Ворог атакував Україну балістикою та дронами: скільки цілей вдалось збити

08:30 13.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: Вночі росіяни випустили 108 дронів і п'ять ракет (Getty Images)

Росіяни вночі випустили по Україні понад сто ударних дронів і п'ять балістичних ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 13 жовтня (з 18:00 12 жовтня) противник атакував п'ятьма балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області РФ. Також росіяни використали дев'ять баражуючих боєприпасів "Бандероль" і "Дань-Т".

Крім того, у небо піднялися 108 ударних дронів типу Shahed (74 з них реактивні), Gerbera та дрони-імітатори "Пародія". Вони летіли з напрямків Орел, Курськ і Приморсько-Ахтарськ у рф, а також з окупованих Донецька та кримського Гвардійського.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 88 ворожих дронів. Серед них 58 реактивних Shahed, "Гербера" та дрони інших типів.

Влучання засобів повітряного нападу зафіксували на 17 локаціях. Ще на 7 локаціях впали уламки збитих цілей.

Атака триває, в повітряному просторі є кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вранці 13 жовтня росіяни намагалися атакувати Львівську область дронами.

У селі Муроване горять два будинки, пошкоджені три автомобілі.

Також ми писали, що того ж ранку росіяни вдарили по Дніпру керованими авіабомбами.

Пошкоджені об'єкт транспортної інфраструктури, багатоповерхівки й автівки, поранений 64-річний чоловік.

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