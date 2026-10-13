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Враг атаковал Украину баллистикой и дронами: сколько целей удалось сбить

08:30 13.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: Ночью россияне выпустили 108 дронов и пять ракет (Getty Images)

Россияне ночью выпустили по Украине более ста ударных дронов и пять баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.

В ночь на 13 октября (с 18:00 12 октября) противник атаковал пятью баллистическими ракетами "Искандер-М"/С-400 из Брянской области РФ. Также россияне использовали девять баражирующих боеприпасов "Бандероль" и "Дань-Т".

Кроме того, в небо поднялись 108 ударных дронов типа Shahed (74 из них реактивные), Gerbera и дроны-имитаторы "Пародия". Они летели с направлений Орел, Курск и Приморско-Ахтарск в РФ, а также из оккупированных Донецка и крымского Гвардейского.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 88 вражеских дронов. Среди них 58 реактивных Shahed, "Гербера" и дроны других типов.

Попадание средств воздушного нападения зафиксировали на 17 локациях. Еще на 7 локациях упали обломки сбитых целей.

Атака продолжается, в воздушном пространстве есть несколько вражеских дронов.

Напомним, утром 13 октября россияне пытались атаковать Львовскую область дронами.

В селе Мурованое горят два дома, повреждены три автомобиля.

Также мы писали, что в то же утро россияне ударили по Днепру управляемыми авиабомбами.

Поврежден объект транспортной инфраструктуры, многоэтажки и автомобиля, ранен 64-летний мужчина.

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