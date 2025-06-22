РФ атакувала Україну балістикою і дронами: де були влучання

Наслідки атаки РФ

Нагадаємо, що ввечері 21 червня стало відомо, що росіяни атакували Ніжинський район Чернігівської області. Через атаку дронів загинув чоловік. Були зруйновані і пошкоджені будинки, господарча будівля і гараж.

Також загарбники вдарили по Слов'янську та Краматорську. У Слов'янську через ворожу атаку загинув 17-річний хлопець, є постраждалі.

Крім того, зранку ДСНС повідомила про атаку на Одеську область. Ворог атакував південь Одеського регіону. На місці влучань спалахнули пожежі, горіли будівлі на території станції швидкої медичної допомоги, гараж та автомобіль в ньому, також горів поруч розташований житловий будинок. Обійшлось без постраждалих.

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