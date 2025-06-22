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Росіяни атакували Словʼянськ і Краматорськ: є загиблий і поранені

Україна, Неділя 22 червня 2025 00:30
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Росіяни атакували Словʼянськ і Краматорськ: є загиблий і поранені Фото ілюстративне: ліквідація наслідків ворожої атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російські окупанти вкотре обстріляли Краматорськ: по місту було випущено сім снарядів. Постраждали промислова зона та житлова забудова.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Краматорську міську раду.

Ворог завдав по Краматорську у Донецькій області ввечері 21 червня 7 ударів.

"Краматорськ зазнав 7 ворожих ударів - промислова зона та житлова забудова",
- написав начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко.

За словами чиновника, наразі на місці інциденту працюють усі відповідні служби. Попередньо відомо про 1 пораненого, а також під завалами рятувальники шукають ще одну людину.

Одночасно під ударом опинився Слов’янськ.

Там наслідки більш трагічні. В результаті ворожої атаки загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

Нагадаємо, російські війська вранці 18 червня завдали удару по Сіверську Донецької області. Внаслідок обстрілу була зруйнована будівля міської ради, де жителі отримували гуманітарну допомогу.

Також стало відомо, що за останню добу на Краматорському напрямку воїни ЗСУ відбили шість спроб загарбників просунутися вперед у районах Білої Гори, Ступочок та в бік Предтечиного. Там дотепер точиться одне боєзіткнення.

Наразі втрати російської армії від початку повномасштабного вторгнення складають уже понад 1 млн осіб. При цьому лише за останню добу росіяни втратили в боях проти України 1060 солдатів. Крім того, ЗСУ знищили 19 артсистем, 123 дрони та 116 одиниць автотехніки противника.

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Краматорськ Війна в Україні Атака дронів
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