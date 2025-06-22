РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: где были попадания

Последствия атаки РФ

Напомним, что вечером 21 июня стало известно, что россияне атаковали Нежинский район Черниговской области. Из-за атаки дронов погиб мужчина. Были разрушены и повреждены дома, хозяйственная постройка и гараж.

Также захватчики ударили по Славянску и Краматорску. В Славянске из-за вражеской атаки погиб 17-летний парень, есть пострадавшие.

Кроме того, утром ГСЧС сообщила об атаке на Одесскую область. Враг атаковал юг Одесского региона. На месте попаданий вспыхнули пожары, горели здания на территории станции скорой медицинской помощи, гараж и автомобиль в нем, также горел рядом расположенный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

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